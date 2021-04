The Witcher 2: il regalo di Henry Cavill per ringraziare il cast

Paul Bullion, che interpreta Lambert nella seconda stagione di The Witcher, ha rivelato il regalo che Henry Cavill ha fatto al cast per ringraziarli. La seconda stagione della serie ha finalmente terminato le riprese poche settimane fa e Henry Cavill ha voluto ringraziare il cast per il duro lavoro.

Cavill alla fine delle riprese della prima stagione ha iniziato la tradizione di fare piccoli regali ai membri del cast. Cavill ha celebrato la fine delle riprese nello stesso modo sia per L’Uomo d’Acciaio che per Batman V Superman con piccole monete commemorative per la troupe. Questa abitudine dell’attore risale a molto tempo fa, il che dimostra il suo apprezzamento per tutto il duro lavoro della troupe dietro le quinte.

Il regalo consiste in una replica fedele del medaglione di Geralt che porta raffigurata l’immagine di un lupo bianco. Paul Bullion ha condiviso uno sguardo da vicino al regalo con un post su Twitter e ha ringraziato Cavill. Potete vedere il post di Bullion qui di seguito con la foto del regalo:

Well would you look at that. Geralt tossing a coin to Lambert.

Thanks Henry. You're a gent. It was quite the experience filming during a pandemic wasn't it?!#WitcherBrothers #WitcherNetflix #Wolves @witchernetflix pic.twitter.com/lL88zXPzDi

— Paul Bullion (@PaulBullionLive) April 15, 2021