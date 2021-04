Game of Thrones: i fan vorrebbero il remake della stagione 8

Sono passati dieci anni da quando è andata in onda la prima puntata di Game of Thrones e mentre la HBO ha iniziato il The Iron Anniversary, un evento di un mese per celebrarlo, i fan hanno colto l’occasione per chiedere il remake dell’ottava stagione.

Il finale della serie poco curato è stato criticato aspramente dalla maggior parte dei fan e ciò è stato attribuito principalmente a quanto è stata affrettata la sua realizzazione. L’ottava stagione della serie infatti era composta solo da 6 episodi rispetto ai 10 episodi delle stagioni precedenti. Anche se la loro durata era maggiore non era abbastanza per concludere adeguatamente tutti i filoni narrativi.

Ma i problemi della stagione finale sono stati ben altri, molte delle decisioni creative prese sono state molto deludenti per i fan. Tra queste, l’aver eletto Bran come il sovrano finale di Westeros o l’aver rovinato il personaggio di Daenerys, che una volta era percepita come la vera protagonista della serie.

Il post di HBO su Twitter che tentava di creare entusiasmo per l’inizio dei festeggiamenti del The Iron Anniversary, ha invece creato i presupposti per portare molti fan della serie a chiedere di rifare la deludente stagione 8. Dai un’occhiata ad alcuni dei post qui sotto:

Never before have I seen a series nose dive so hard and be abandoned by its fans and viewers. I'm currently re-watching the show and it physically hurts to know how unrewarding the finale is. If y'all can revive this franchise, it would be a miracle

Not unless you:

Fix making Daenerys a mass murderer

Fix Jon's parentage not even MATTERING

Fix how Winter came and it was over in two seconds

Fix Cersei's lame, love-swoony death

JAMIE AND BRIENNE, my god, what were you thinking

Oh, and Tyrion should have ridden a dragon

— Colleen Oakes (@ColleenOakes_) April 14, 2021