Jacob Tremblay è stato scelto per recitare al fianco di Peter Dinklage nel nuovo film di Legendary intitolato Toxic Avenger, di cui Macon Blair è il regista. Si tratta di un reboot, una rivisitazione contemporanea della commedia d’azione a basso budget del 1984, dal titolo The Toxic Avenger e prodotta da Troma Entertainment. Il film è ricco di temi ambientali e sovverte il genere dei supereroi sulla scia di Deadpool.

Ecco la sinossi di Toxic Avenger:

Quando un uomo qualunque, in difficoltà, viene spinto in una vasca di rifiuti tossici, si trasforma in un mostro mutante. Quest’ultimo passa dall’essere un emarginato evitato da tutti a un eroe perdente, mentre corre per salvare suo figlio, i suoi amici e la sua comunità dalle forze della corruzione e dell’avidità.

Lloyd Kaufman e Michael Herz di Troma Entertainment fungeranno da produttori. Ricordiamo che l’originale ha avuto molto successo, tanto che sono stati realizzati i sequel The Toxic Avenger Part II, The Toxic Avenger Part III: The Last Temptation of Toxie e Citizen Toxie: The Toxic Avenger IV. Il franchise comprende anche una produzione musicale teatrale, una serie animata per bambini e un fumetto Marvel.

Jacob Tremblay ha ricevuto una nomination ai SAG per la sua straordinaria interpretazione in Room, il film con Brie Larson del 2015 e ha recitato in Wonder, oltre ad essere stato il protagonista della commedia Good Boys nel 2019. Il giovane attore darà la voce a Flounder nel live-action de La Sirenetta e a Luca nell’omonimo film Disney/Pixar.

