La Nuova 500 elettrica domina il mercato italiano degli EV

Con 2.058 immatricolazioni, è la Nuova 500 Elettrica la regina del segmento degli EV in Italia. «Stellantis vuole porsi come riferimento della nuova mobilità».

L’elettrica più amata degli italiani? La Nuova 500 elettrica che va a dominare un segmento di mercato in costante crescita. Il primo trimestre del 2021 vede i BEV a guida del 4,3% delle quote di mercato. Nel 2019 il dato non superava l’1%.

L’EV di Stellantis ha registrato oltre 8.000 ordini dal debutto sul mercato, di questi 2.058 sono arrivati nei primi mesi del 2021, rendendo la Nuova 500 Elettrica la più venduta all’interno del suo segmento. Eh già, più di EV blasonate come la Tesla Model 3.

Questo successo premia la bontà di un progetto curato in ogni aspetto, per fornire le migliori soluzioni di mobilità urbana e affrontare al meglio le sfide del trasporto green privato e condiviso. Stellantis vuole porsi come riferimento della nuova mobilità sostenibile: siamo pronti a offrire auto e veicoli commerciali accessibili, sicuri e sostenibili con offerte differenziate e calibrate all’uso reale del cliente e delle sue esigenze. Il primato della Nuova 500 segna il primo passo della nostra leadership. Un passo effettivo e anche simbolico perché mosso dal modello che più di tutti è evoluto in continuità con un passato che già ha visto Fiat 500 come la vettura che ha motorizzato l’Italia

ha commentato Santo Ficili, country manager di Stellantis in Italia.

