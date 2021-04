Easter Egg: otto anni per trovare una spada in Guild Wars

Dopo otto anni, nessuno si era neppure reso conto della sua esistenza, tuttavia una spada ignota ai molti era fittamente nascosta nel massive multiplayer online Guild Wars. Recentemente è stato rivelato come ottenerla e la community è andata in visibilio.

In occasione della Pasqua, sviluppatori di tutto il mondo hanno condiviso su Twitter degli aneddoti riguardanti alle easter egg che hanno celato nei loro videogiochi, in particolare quelle che non sono mai state identificate.

Matthew Moore, ex-sviluppatore di ArenaNet, ha confessato di aver inserito nel noto MMO un’arma che rendeva omaggio a uno dei redattori della wiki dedicata al gioco, tributo che è andato drammaticamente smarrito a causa degli intricati requisiti per accedervi.

There's a weapon hidden in the original Guild Wars that I don't think anyone's found yet. We hid some clues in the dialogues of some wiki editor tribute NPCs who only show up during the Wayfarer's Reverie, but…I think we hid it too well. Too poorly? Could have done it betta. 🤣

— Matthew (@ironmaus) April 11, 2021