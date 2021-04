Army of the Dead: Zack Snyder vorrebbe fare il sequel

Zack Snyder ha parlato della possibilità di adattare Army of the Dead per un nuovo capitolo sequel.

Dopo aver parlato del prequel di Army of the Dead, Zack Snyder ha anche rilasciato qualche dichiarazione su un possibile sequel del film in uscita per Netflix. Intervistato da Cbr.com il regista, imbeccato sulla possibilità di un secondo lungometraggio sul suo zombie movie, non ha escluso questa possibilità.

Ecco le sue parole:

Lo farei, senza dubbio. però non posso dire nulla a riguardo. Può essere sufficiente dire che ne sarei entusiasta. Se fosse possibile, e se tutti fossero interessati a continuare questa avventura sarebbe divertente.

Zack Snyder, pochi mesi dopo l’uscita di Justice League, torna a proporre un suo lavoro agli appassionati. Army of the Dead è stato descritto da Snyder a Entertainment Weekly come un film su una rapina di zombi:

È un vero e proprio film sulle rapine di zombi, quindi si tratta di un genere dentro un altro genere. Ti aspetti il ​​puro caos degli zombi e lo ottieni al 100 percento. Ma ottieni anche dei personaggi fantastici in un viaggio altrettanto fantastico. Sorprenderà le persone perché nel film si provano grandi emozioni con questi grandi personaggi. E poi ti diverti con il genere ma senza prenderlo in giro, anche se ci vuole poco a farlo.

Army of the Dead arriverà su Netflix il 21 maggio 2021 ed è interpretato da Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Theo Rossi, Ana De La Reguera, Huma Qureshi, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Raúl Castillo, Nora Arnezeder, Matthias Schweighöfer, Samantha Win e Rich Cetrone.