Yasuke: nuove immagini in anteprima della serie Netflix

L’anime Yasuke dello studio MAPPA debutterà su Netflix il 29 aprile e sono state rivelate nuove immagini in anteprima della serie. La serie sarà composta da sei episodi e racconterà le vicende del primo samurai africano della storia. Di seguito le immagini della serie in anteprima:

Satoshi Iwataki (A Certain Magical Index, Dororo) è il direttore principale dell’animazione e Takeru Satō è il direttore tecnico principale. Kenichi Shima (Parasyte -la massima-) è responsabile del design dei personaggi, e Minoru Nishida (Dagashi Kashi 2) è responsabile del design artistico mondiale e dell’ambientazione artistica.

Junichi Higashi (Cowboy Bebop, Kingdom) cura la direzione artistica, Yuki Nomoto (Dorohedoro) è il regista 3D CG e Hyo Gyu Park è il direttore della fotografia. Il protagonista della storia è basato su un personaggio storico realmente esistito, Yasuke, un samurai di origine africana che prestò servizio sotto Oda Nobunaga durante il periodo degli Stati Combattenti del Giappone nel XVI secolo.

LeSean Thomas (Children of Ether, Cannon Busters, The Boondocks) è accreditato come creatore, regista e produttore esecutivo di Yasuke, e Flying Lotus sta componendo la musica. Lakeith Stanfield (Atlanta, Sorry to Bother You) presterà la voce a Yasuke nel doppiaggio inglese.

Il cast include originale giapponese è composto da:

Jun Soejima nel ruolo di Yasuke

Takehiro Hira nel ruolo di Nobunaga Oda

Kiko Tamura nel ruolo di Saki

Yoshiko Sakakibara nel ruolo di Yami no Daimyо̄

Fusako Urabe nel ruolo di Natsumaru

Shigeru Ushiyama come Abraham

Yu Kamio nel ruolo di Morisuke

Eri Kitamura nel ruolo di Ishikawa

Kenji Kitamura nel ruolo di Achо̄ja

Shunsuke Kubozuka nel ruolo di Hart

Hiroki Nanami nel ruolo di Nikiita

Rie Tanaka nel ruolo di Ichika

