Vodafone GameNow: il servizio per giocare in streaming usando il 5G

Vodafone presenta GameNow, un nuovo servizio per giocare in streaming 'dove e quando si vuole', grazie a 5G e 4G.

Vodafone ha presentato GameNow, un nuovo servizio per giocare in streaming sfruttando le opportunità della connettività 5G (ma funziona anche con rete 4G). È dedicato esclusivamente ai clienti Vodafone e può essere abbinato al piano PowerGaming, che consente di giocare in streaming a tariffa zero, ossia senza pesare sul proprio piano dati.

Il catalogo offre giochi di diversa natura, da Metal Slug XX a Metro 2033 Redux, A Plague Tale, Homefront Revolution e molti altri, passando per altri titoli più a vocazione mobile. Si può scegliere di provare il servizio gratuitamente per 31 giorni, scaduto il periodo di prova si può passare all’abbonamento vero e proprio che costa 9,99€ al mese.

Non solo da mobile: è possibile giocare attraverso GameNow anche da laptop, basta accedere dall’apposito client (che si scarica qui).

Vodafone GameNow, anche se usato da mobile, è compatibile con una pluralità di controller bluetooth, a partire dall’ XBox One Wireless Controller.

Vodafone GameNow si presenta come un’aggiunta interessante al mondo dei servizi di gaming in streaming ed è sicuramente positivo che anche uno degli operatori mobile più usati in Europa abbia scelto di puntare su questa frontiera. Sarà cruciale vedere se e come l’offerta del servizio riuscirà a tenere il passo con quella di altre piattaforme più blasonate e con più esperienza, specie sotto il profilo dei titoli tripla A più recenti. Per il momento il catalogo offre 90 diversi titoli da giocare ‘dove e quando si vuole’.