Gundam live-action: un poster ufficiale conferma la produzione

Sunrise Inc., lo studio di animazione giapponese, ha annunciato sul suo profilo ufficiale Twitter l’inizio della produzione del live-action di Gundam attraverso un poster, la cui didascalia riporta queste parole:

La co-produzione del film live-action di Gundam è iniziata. SUNRISE x LEGENDARY / Diretto da Jordan Vogt-Roberts. In uscita su NETFLIX. Rimanete sintonizzati!

Di recente, come rimarcato nel tweet, è stato annunciato che Jordan Vogt-Roberts, il regista di Kong: Skull Island, dirigerà il film, basandosi su una sceneggiatura scritta dal creatore di Y: The Last Man, Brian K. Vaughan. Il film è una co-produzione Legendary Pictures e Sunrise Inc. e sarà presentato in anteprima esclusivamente su Netflix.

Il poster ufficiale del live-action di Gundam, diffuso su Twitter da Sunrise Inc., anticipa l’enorme portata del progetto e mostra ai fan che la storia, come era facile immaginare, si svolgerà oltre la Terra. Ciò significa che il film è entrato nella fase di pre-produzione, che include il lavoro sulle concept art, la ricerca delle location e l’inizio del processo di casting.

Cale Boyter supervisionerà il progetto per conto del leggendario studio di Gundam, Sunrise, insieme a Jason Young. Per quanto riguarda la trama, non sappiamo ancora se il film di Jordan Vogt-Roberts si svolgerà nella stessa linea temporale in cui è ambientato l’anime originale di Yoshiyuki Tomino e Hajime Yatate, creato per Sunrise nel 1979.

