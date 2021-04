Google One, la VPN si disconnette? Internet viene bloccato

Google One si prepara a rendere ancora più blindata la sua VPN: se si disattiva, il traffico internet viene bloccato completamente in modo da non esporre l'utente.

Google One potenzia la sicurezza della sua VPN, uno dei perk offerti con il piano da 2TB. In particolare, ora il servizio è in grado di bloccare interamente internet nel caso in cui la VPN si disconnetta — rischiando di compromettere l’utente esponendo la sua navigazione.

La feature non è stata annunciata ufficialmente ma è stata individuata all’interno del codice della versione 1.92. La scoperta è del portale specializzato 9to5Google.

Il blocco della connessione internet è opzionale. Se l’utente non ha necessariamente bisogno di una privacy iper-blindata può decidere di disattivare questa funzionalità e non correre il rischio di perdere la connessione nel caso in cui la VPN abbia dei problemi.

Questa possibilità è già offerta dalla VPN base impostabile manualmente da Android, ma purtroppo non è valida se ci si collega ad una VPN usando una delle tante app presenti su Google Play (e non solo)

Purtroppo Google non ha ancora annunciando se e quando implementerà ufficialmente questa interessante funzione. Non resta che attendere ulteriori comunicati da parte di Google.

Google One è il servizio d’archiviazione in cloud dell’azienda di Mountain View. È un servizio in abbonamento, si parte da 1,99€ al mese per 100GB d’archiviazione. Esiste anche un piano gratuito da 15GB. La VPN è inclusa nel pacchetto da 9,99€ al mese, ma per il momento solo negli USA. In futuro il servizio potrebbe essere esteso anche in Europa, prova ne è che esiste già una pagina in italiano dedicata a questo perk.