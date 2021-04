Fast & Furious 9: rivelati i poster animati del cast principale

Fast & Furious 9 ha rivelato 8 nuovi poster animati del cast principale. L’uscita dell’ultima puntata del franchise è stata rimandata più volte a causa della pandemia ma adesso il film debutterà il 25 giugno.

Fast & Furious 9, ufficialmente intitolato F9, vedrà il ritorno di gran parte della famiglia di Dominic Toretto (Vin Diesel). Il film però presenterà anche il fratello Jakob (John Cena), mai visto prima, che sarà uno dei principali antagonisti insieme al ritorno di Cipher (Charlize Theron).

Inoltre il film renderà contenti molti fan con il ritorno di Han (Sung Kang), un amato membro del team che era morto in The Fast and the Furious: Tokyo Drift. Resta ancora da vedere in che modo sarà presente nella trama.

In attesa del trailer in uscita, il film ha svelato 8 nuovi poster animati dell’intero cast principale. Iniziando con Diesel, i poster mostrano ogni membro del cast che si mette in posa davanti al veicolo scelto. Nei poster troviamo Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Cena, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel e, ultimo ma non meno importante, Kang. Di seguito i poster animati:

I poster sopra riportati sono in gran parte simili a quelli che hanno debuttato lo scorso anno, sebbene forniscano un nuovo aspetto al cast. La presenza di Jakob in Fast & Furious 9 è sia emozionante che sbalorditiva.

Alcuni fan sono rimasti abbastanza colpiti dal fatto che Dom abbia improvvisamente un fratello e dalla notizia che il figlio di Diesel avrà un ruolo nei panni di un giovane Dom. Questo arricchirà sicuramente la storia di Dom e Jakob, forse creando un film più personale che mai. Si spera che ulteriori dettagli sulla storia verranno rivelati con il trailer.

