Chadwick Boseman: il primo trailer dello speciale di Netflix

Netflix ha rilasciato il primo trailer ufficiale di Chadwick Boseman: Portrait of an Artist, lo speciale che vedrà protagoniste grandi personalità del mondo cinematografico e celebrerà la vita e l’eredità del compianto attore Chadwick Boseman, offrendo uno sguardo intimo ai dietro le quinte del suo mestiere e al cambiamento delle sue interpretazioni nel corso degli anni.

Ecco la sinossi ufficiale:

Viola Davis, Denzel Washington, Spike Lee, Phylicia Rashad e altri ci invitano a una conversazione per esplorare lo straordinario impegno di Chadwick Boseman per la sua arte in uno sguardo intimo al talento artistico dell’attore nominato all’Oscar® e al processo di recitazione che ha ispirato le sue interpretazioni trasformative.

Per quanto riguarda gli approfondimenti dello speciale di Netflix Chadwick Boseman: Portrait of an Artist, le celebrità che hanno aderito al progetto celebrativo sono Viola Davis, Glynn Turman e Taylour Paige, protagoniste di Ma Rainey’s Black Bottom, insieme al regista George C. Wolfe e al compositore, arrangiatore e produttore musicale del film Branford Marsalis. Al loro fianco anche la co-protagonista di Black Panther Danai Gurira, l’attore e allenatore dialettale di Get on Up Andile Nebulane e il coreografo di Black Panther Aakomon “AJ” Jones.

Nel documentario troviamo anche i registi Tate Taylor (Get on Up), Brian Helgeland (42), Reginald Hudlin (Marshall), Spike Lee (Da 5 Bloods), insieme al direttore del New Federal Theatre Woodie King Jr. e l’attore, regista, produttore e professore della Howard University, Phylicia Rashad.

Dopo aver visto il primo trailer, vi ricordiamo che Chadwick Boseman: Portrait of an Artist sarà disponibile in tutto il mondo su Netflix a partire da sabato 17 aprile, per un periodo limitato di 30 giorni.

