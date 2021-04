Brescia, l’attacco informatico contro il Comune: gli hacker chiedono 1,3 milioni di euro

Il comune di Brescia ostaggio di un attacco ransomware, i tecnici lavorano per ripristinare i servizi mentre gli hacker chiedono 1,3 milioni di euro.

Il Comune di Brescia sotto assedio, i sistemi dell’amministrazione sono stati infettati da un ransomware e ora gli hacker chiedono un riscatto da 26 Bitcoin, ossia oltre 1 milione di euro. L’attacco, apprendiamo dal Corriere, sarebbe avvenuto tra il 30 ed il 31 marzo, mentre la conferma da parte dei vertici del Comune è arrivata in questi giorni.

L’amministrazione del comune, attraverso il suo vicesindaco Laura Castelletti, parla di una situazione in divenire, con i tecnici dello Stato che stanno lavorando per ripristinare i servizi.

È stato un gruppo di cyber-crime molto organizzato e preparato. Crediamo l’attacco sia tuttora in corso

ha detto.

Non è la prima volta che gli hacker puntano sui comuni mettendo sotto scacco intere città. Il caso più eclatante risale al 2018, quando un attacco mise in ginocchio per diverse settimane la città di Atlanta bloccando tutto. È la prima volta che un attacco ransomware di queste proporzioni colpisce una grande città italiana.

Da pochi giorni il sito del comune di Brescia è tornato operativo, così come la maggior parte dei servizi rivolti ai cittadini. Non abbiamo dati ufficiali sulla portata dell’attacco, né conosciamo con precisione i servizi coinvolti. Alcuni quotidiani parlano di un attacco contro i servizi anagrafe, gestione delle gare e degli appalti, polizia locale e sistema scolastico.