Disney+ diffonde una nuova clip in anteprima della serie tv The Falcon and The Winter Soldier. Scopriamo cosa ci aspetta negli ultimi episodi.

Disney+ ha rilasciato una nuova clip (in italiano) in anteprima della serie tv, prodotta dai Marvel Studios, The Falcon and The Winter Soldier, che svela la complessa eredità dello scudo e mostra ciò che accadrà a Sam Wilson, Bucky Barnes, John Walker e i Flag Smashers. I protagonisti, Sam Wilson e Bucky Barnes, dopo essersi uniti alla fine di Avengers: Endgame, si alleano per un’avventura globale che mette alla prova le loro capacità e anche la loro pazienza. I due devono unire le proprie forze per fermare il gruppo terroristico dei Flag Smasher.

Diretta da Kari Skogland e scritta dal Malcolm Spellman, capo sceneggiatore, la serie tv è composta da 6 episodi e vede protagonisti Anthony Mackie, Sebastian Stan, Wyatt Russell nel ruolo di John Walker, Emily VanCamp nei panni Sharon Carter, Daniel Brühl in quelli di Zemo ed Erin Kellyman. Nel cast sono inclusi Georges St. Pierre, Amy Aquino, Adepero Oduye, Danny Ramirez, Carl Lumbly, Clé Bennett, Desmond Chiam, Florence Kasumba, Olli Haaskivi, Imelda Corcoran e Noah Mills.

I primi 4 episodi di The Falcon and The Winter Soldier, di cui sopra potete vedere la nuova clip in esclusiva, sono già disponibili in streaming su Disney+.

