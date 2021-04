Sexify: la serie Netflix sulla creazione di un’app sul sesso

Netflix ha rivelato il trailer di una nuova serie, Sexify, in arrivo sullo streamer il 28 aprile. La serie tratterà della creazione di un'app sul sesso innovativa.

Netflix ha rivelato il primo trailer di una delle prossime serie in uscita intitolata Sexify. La serie polacca debutterà sullo streamer il 28 aprile e le premesse affinché funzioni ci sono tutte. La serie infatti tratterà della creazione di un’app sul sesso innovativa. Per vincere la competizione tecnologica, una studentessa sessualmente inesperta e i suoi amici devono esplorare lo scoraggiante mondo dell’intimità. Di seguito il trailer della serie:

La trama della serie si concentra su una sviluppatrice di software alle prime armi, Natalia, che sa molto di programmazione e molto poco di sesso. Con le sue amiche Monika e Paulina, si imbarca in una ricerca per comprendere meglio i misteri dell’orgasmo femminile e costruire un’app sul sesso innovativa per vincere un concorso universitario molto importante.

Il trailer presenta agli spettatori la protagonista Natalia (Aleksandra Skraba), che si trova ad affrontare un grosso dilemma di formazione: sa molto su come programmare un computer, ma non ha molta familiarità con appuntamenti e affini. Con l’assistenza delle sue due amiche, Paulina (Maria Sobocinska) e Monika (Sandra Drzymalska), Natalia intraprende un viaggio alla scoperta di sé mentre cerca di comprendere i misteri del sesso.

Tutto questo per arrivare alla creazione di un’app high-tech progettata per aiutare i suoi coetanei a comprendere meglio l’orgasmo femminile. Oltre a Skraba, Sobocinska e Drzymalska, Sexify è interpretato anche da Malgorzata Foremniak, Bartosz Gelner, Piotr Pacek, Cezary Pazura, Wojciech Solarz, Sebastian Stankiewicz ed Ewa Szykulska. Sexify arriverà su Netflix dal 28 aprile.

