Scoperte le creature più antiche con il pollice opponibile, sono degli pterosauri

Un gruppo di ricercatori di Cina, Brasile, Regno Unito, Danimarca e Giappone hanno scovato una nuova tipologia di rettili volanti vecchi di 160 milioni di anni, pterosauri che sono stati immediatamente soprannominati “Scimmiodattili”, in onore del loro imprevisto pollice opponibile.

Il nome ufficiale della nuova specie è Kunpengopterus antipollicatus e la creatura è stata scoperta nello Lianoning, in Cina. Il gruppo di paleontologi coinvolti nelle ricerche ne ha studiato la morfologia delle zampe anteriori, arrivando alla conclusione che la creatura giurassica usasse una simile articolazione per rimanere ancorata agli alberi o per arrampicarsi, in adattamento alla vira arborea.

Si tratterebbe di un esemplare di nicchia dei Darwinopterus, uno che ha mantenuto dimensioni contenute – 85 centimetri di apertura alare – e che si sarebbe adattato alla vita della boscaglia. Questi reperti, a dire dei ricercatori, appartenevano alle creature dotate di pollice opponibile più antiche in cui l’uomo sia mai incappato.

I Darwinopterus sono un gruppo di pterosauri della Cina e dell’Europa giurassici, il cui nome deriva da Darwin a causa della loro anatomia transitoria unica che ci ha rivelato come l’evoluzione possa influenzare l’anatomia degli pterosauri attraverso il tempo. In più, un particolare fossile di Darwinopterus si è conservato assieme a due uova associate, cosa che ci fornisce indizi sul come si riproducessero. Sono sempre stati considerati fossili preziosi proprio per queste ragioni ed è impressionante che nuove specie continuino a sorprenderci,

ha dichiarato Rodrigo V. Pêgas della Federal University of ABC, Brasile.

Aggiornamento (13/4/21): nella prima stesura dell’articolo ci siamo riferiti erroneamente agli pterosauri definendoli come dinosauri.

