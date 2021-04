Borderlands: Janina Gavankar sarà il Comandante Knoxx

Janina Gavanka si unisce al cast di Borderlands, l’attrice di The Way Back (Tornare a Vincere) interpreterà il ruolo del Comandante Knoxx, un nuovo personaggio chiave introdotto nel franchise. Si unisce a un cast composto da star come Cate Blanchett, Kevin Hart, Jamie Lee Curtis, Ariana Greenblatt, Florian Munteanu, Edgar Ramirez, Haley Bennett, Olivier Richters e Jack Black.

Janina Zione Gavankar è un’attrice e musicista statunitense. I ruoli di Gavankar includono un agente di polizia in The Gates, la mutaforma Luna Garza in True Blood della HBO, McKenna Hall in Arrow di The CW.

Borderlands è uno dei franchise di videogiochi che ha riscosso maggior successo al mondo, con oltre 68 milioni di unità vendute in tutto il mondo. Borderlands 3, è stato lanciato a settembre 2019 e ha venduto oltre 12 milioni di unità in tutto il mondo ed è stata premiata con il premio per il miglior gioco multiplayer al Gamescom 2019 e come miglior gioco in corso al Gamescom 2020.

Tornando al film, la sceneggiatura sarà curata da Craig Mazin e Avi Arad e Ari Arad lo produrranno tramite Arad Productions. I produttori esecutivi del film sono Randy Pitchford, produttore della serie di videogiochi Borderlands e fondatore della Gearbox Entertainment Company, e Strauss Zelnick, presidente e CEO di Take-Two Interactive.

L’aggiunta più recente del cast dopo Edgar Ramirez che interpreterà Atlas nel film, è quella di Olivier Richters che interpreterà Krom. Il suo personaggio è meglio conosciuto per essere uno dei “boss” del videogioco oltre che un leader dei banditi. Le riprese del film sono iniziate da poco quindi ci sarà ancora da attendere prima di avere un teaser trailer che riveli qualche altro dettaglio in più sulla trama.

