MeToo: Pietro Castellitto contro l’ipocrisia del movimento

Nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere Della Sera, Pietro Castellitto si è soffermato sul movimento #MeToo, criticando la gogna mediatica a cui attori, produttori e altri personaggi noti sono stati sottoposti, vedendosi così rovinare la vita, come accaduto a Kevin Spacey. Castellitto ha messo in luce anche l’ipocrisia che si cela dietro il movimento, pur ritenendola una battaglia giusta. Ecco le sue parole, con tanto di citazione a Nietzsche:

Per fare l’attore devi saper dire le bugie e fare gli scherzi. Se non scherzi più, il tuo percorso è stato sacrificato alle consuetudini e al perbenismo dominante. Negli anni ’20 Al Capone faceva soldi gestendo alcol e droga, oggi li fai perpetuando il bene.

Penso ai milioni incassati dagli studi legali attraverso il monumento all’ipocrisia del #MeToo, battaglia sacrosanta, ma se Kevin Spacey mi mette la mano sulla coscia gliela sposto, non gli rovino la vita chiedendo pure soldi; io vedo la volontà di potenza che sfrutta questa crociata morale per ingrassarsi, sto parlando come amante di Nietzsche, che studiai a Filosofia. Ho anche compiuto un viaggio in Germania sulle sue tracce, ho dormito nella casa museo dove ha ideato Zarathustra.

Il conformismo del cinema? Ci si odia molto ma non esce mai, neanche nei film, la maggior parte (per inerzia e pigrizia), non sono portatori di un pensiero. Il presupposto è di cavalcare la morale dominante. Una volta gli artisti erano fuorilegge, oggi siamo invasi da damerini che copiano l’America, pulendosi la coscienza autocriticandosi.