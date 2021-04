Father Stu: Mark Wahlberg deve ingrassare 13 kg per il film

Addio a diete e allenamento per il muscoloso Mark Wahlberg: l'attore deve ingrassare 13 kg per interpretare il protagonista di Father Stu.

Mark Wahlberg sta mettendo da parte la dieta ferrea e l’allenamento fisico per ingrassare di ben 13.6 kg in poche settimane per il suo prossimo film, intitolato Father Stu. Si tratta di un biopic sul pugile diventato poi un prete, Padre Stuart Long. Il ruolo richiede che Wahlberg prenda peso dopo aver girato le riprese delle scene sul ring.

L’attore lo ha rivelato a Jimmy Kimmel, quando è stato ospite del suo show:

Dopo aver girato le scene di boxe, il mio personaggio mette su molto peso nel corso del film. Quindi mi sto mettendo alla prova per ingrassare 30 libbre (13,6 kg) nelle prossime sei settimane. Mangerò molti hamburger e panini per accumulare chili.

I produttori di Father Stu hanno scelto un esperto nutrizionale “molto intelligente” per aiutarlo a rendere la trasformazione il più salutare possibile, ma Mark Wahlberg, noto per il suo fisico muscoloso, ha rivelato di volersi divertire un po’ per riuscire nella sfida con se stesso:

Vogliono che lo faccia nel modo più sano possibile e io penso: ‘Amico, ho seguito un regime alimentare meticoloso per così tanto tempo… Ora voglio solo mangiare tutto ciò che vedo’. Voglio andare nei panifici, voglio andare da Denny’s Diner, voglio prendere i pancake, voglio avere tutto quello su cui posso mettere le mani!.

Nel frattempo pare che Wahlberg abbia in programma un banchetto da fast food a giugno per il suo 50esimo compleanno. Insomma, un buon modo e un motivo in più per continuare a prendere peso!

