Dune: Eric Roth e il potenziale sequel del nuovo film

Il co-sceneggiatore di Dune, Eric Roth, ha rivelato che ha già scritto un adattamento per un sequel per coprire gli eventi della seconda metà del libro.

Il co-sceneggiatore di Dune, Eric Roth ha già scritto un potenziale sequel del film diretto da Denis Villeneuve. Il film in uscita infatti coprirà solo gli eventi della prima metà del romanzo scritto da Frank Herbert. La storia della produzione di questo film ha visto molti registi cimentarsi nell’impresa. Anche Alejandro Jodorowsky cercò di adattare Dune prima della versione del 1984 di David Lynch.

Il nuovo film di Dune realizzato da Villeneuve sta cercando di adattare più fedelmente il romanzo e, per farlo, coprirà solo metà degli eventi del libro originale. Non sappiamo con esattezza quali elementi della trama saranno presenti nel film, ma il trailer sembra indicare che Paul Atreides si farà almeno strada nel deserto di Arrakis prima che il film finisca.

Warner Bros. e Legendary chiaramente devono ancora dare il via libera a un sequel, ma Roth ha rivelato di averci già lavorato su.

Lo sceneggiatore ha rivelato a Collider che per consentire a WB e Legendary di ottenere i diritti sul film, ha scritto un adattamento per l’intero romanzo. Roth dice che questo è quanto è riuscito ad ottenere fino ad ora per un sequel, suggerendo che una sceneggiatura già completa potrebbe essere ancora da rielaborare. Ecco le parole di Roth:

Ho scritto un adattamento anche della seconda parte del libro per mostrare cosa avremmo potuto fare, penso di aver fatto tutto quello che potevo. Ho anche altre cose che voglio fare, ho 76 anni e queste cose ovviamente richiedono molto tempo. Spero che le persone ameranno così tanto Dune che vorranno vedere anche la seconda parte, e sono sicuro che Denis ne farebbe una versione straordinaria.

