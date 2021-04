The Crown: le reazioni del cast alla morte del Principe Filippo

Gli attori Tobias Menzies e Matt Smith di The Crown, che hanno entrambi interpretato il ruolo del Principe Filippo, hanno condiviso il loro cordoglio per la notizia.

Alcuni membri del cast di The Crown, inclusi gli attori Tobias Menzies e Matt Smith, hanno espresso il loro cordoglio per la recente scomparsa del Principe Filippo. La serie Netflix di The Crown ha riscosso molto successo raccontando le vicende della Famiglia Reale a partire dalla fine degli anni ’40.

Il ruolo del giovane Principe Filippo è stato interpretato da Matt Smith nella prima e nella seconda stagione al fianco di Claire Foy nei panni della regina. Le serie poi ha scelto Tobias Menzies e Olivia Colman negli stessi ruoli per le stagioni 3 e 4, l’ultima delle quali è uscita a novembre 2020.

Jonathan Pryce sarà il prossimo a interpretare il Principe Filippo in The Crown, assumendo la sua parte nella quinta e nella sesta stagione. Le riprese della nuova stagione dovrebbero iniziare a luglio.

Il Principe Filippo è morto la mattina di venerdì 9 aprile, e queste sono alcune delle conodoglianze che le persone coinvolte con The Crown hanno condiviso. Per EW, Netflix ha offerto la seguente dichiarazione:

Netflix, Left Bank Pictures, Sony Pictures Television e il team di produzione di The Crown sono profondamente addolorati per la morte del Duca di Edimburgo. I nostri pensieri sono con l’intera famiglia reale in questo momento triste.

Menzies ha fornito la sua risposta a Metro.co.uk, offrendo una citazione di Shakespeare al posto delle sue parole:

Se so qualcosa sul Duca di Edimburgo sono abbastanza sicuro che non vorrebbe un attore che lo ha ritratto in una serie TV dare la sua opinione sulla sua vita, quindi userò delle parole di Shakespeare: O buon vecchio! Come appare bene in te il servizio costante del mondo antico… Riposa in Pace.

Anche se Menzies fa notare che il Duca non sarebbe molto interessato alla sua dichiarazione, è comunque importante che lui e Smith si siano presi un momento per porgere le loro condoglianze.

