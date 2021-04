Justice Con 2021: Zack Snyder svela il poster dell’evento

11—Apr—2021 / 10:41 AM

Justice Con 2021 si svolgerà anche quest’anno e si tratta di un evento virtuale organizzato dai fan di Zack Snyder che si è svolto per la prima volta l’anno scorso. Nella scorsa edizione sono apparsi il regista e sua moglie insieme alla star della Justice League Ray Fisher. Zack Snyder ha rivelato il poster con immagini dei membri della Justice League e Army of the Dead e con le date dell’evento:

Justice Con 2021 si svolgerà dal 16 aprile al 18 aprile e Snyder ha condiviso il poster dell’evento che vede Batman, Superman, Cyborg e altri membri della Justice League, oltre agli eroi di Army of the Dead. Ecco le parole del regista in merito all’evento:

Questo evento sarà un bel momento da condividere, non vedo l’ora di vedervi tutti, Chris Terrio passerà e parleremo di tutto ciò che riguarda la Justice League e poi il mio amico Dave Bautista sarà presente domenica per parlare di Army of the Dead.

I potenziali incontri con Chris Terrio e Dave Bautista sono molto attesi dai fan. Terrio ha co-sceneggiato Batman V Superman: Dawn of Justice e ha anche collaborato alla scrittura di Justice League. Bautista è protagonista di Army of the Dead. La loro presenza alla convention potrebbe significare scoprire nuovi dettagli riguardanti film passati o eventualmente film futuri.

