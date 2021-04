GoT: Michael McElhatton non ha visto l’ultima stagione

Michael McElhatton alias Roose Bolton di Game of Thrones (GoT) non ha ancora guardato la stagione 8 a causa di tutte le recensioni negative che ha ricevuto.

L’epica serie fantasy della HBO è stata presentata per la prima volta nel 2011 ed è diventata una delle serie TV più di successo, sia per popolarità che per il budget. L’ultima stagione però ha ricevuto molte recensioni negative dai critici e dai fan che non si aspettavano così poca profondità di trama.

Michael McElhatton ha interpretato Lord Roose Bolton, forse uno dei personaggi meno amati di GoT, che era il Signore di Forte Terrore e il capo della Casa Bolton, l’ex Grande Casata del Nord al potere dopo aver usurpato la posizione da Casa Stark. Era il padre di Ramsay Bolton, un bastardo posto sotto il suo vessillo.

Durante la Guerra dei Cinque Re, Roose era alleato del re del Nord Robb Stark e uno dei suoi migliori generali. Tuttavia, sono in disaccordo abbastanza spesso a causa di varie differenze tattiche e politiche. In seguito tradisce e uccide Robb alle Nozze Rosse dopo essersi alleato con i Frey e i Lannister.

Roose viene nominato nuovo Custode del Nord dal re Joffrey Baratheon su ordine di Tywin Lannister come ricompensa per l’uccisione di Robb e la fine del conflitto. Roose in seguito ricostruisce Grande Inverno e ne fa la sua casa e per rafforzare ulteriormente la sua presa sul Nord, fa legittimare il figlio bastardo Ramsay Snow e lo sposa con Sansa Stark.

Molte star di Game of Thrones hanno detto la loro sull’ottava e controversa stagione. L’ultimo ad esprimersi in merito è McElhatton, che ha rivelato di essere stato personalmente così scoraggiato dalle recensioni negative che non è ancora riuscito a guardarla: