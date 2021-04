Gli eterni (The Eternals è il titolo originale), il tanto atteso film diretto da Chloe Zhao, uscirà nelle sale cinematografiche il 5 novembre 2021 e Dylan Tichenor, collaboratore della regista, ha pensato bene di fornire alcuni dettagli sul suo lavoro di post-produzione, affermando che attualmente si stanno occupando del taglio finale della pellicola Marvel.

Il montaggio del film è ancora in fase di ottimizzazione da parte della regista, che di solito monta tutti i suoi progetti da sola, come Nomadland. Tuttavia, per Gli Eterni, che richiede un maggior lavoro di post-produzione, Chloe Zhao sta coinvolgendo altre persone per portare a termine il processo. Dylan Tichenor e Craig Wood stanno montando il film a stretto contatto con quest’ultima per realizzare il montaggio finale.

Parlando con Sundance Collab, Dylan Tichenor ha parlato di come, insieme a Chloe Zhao, stanno lavorando al taglio finale de Gli Eterni:

Sto lavorando in questo momento con Chloe Zhao. Chloe monta i suoi film e ha opinioni forti. Ma vuole anche sapere tutto quello che penso e, francamente, abbiamo fatto l’intero primo montaggio senza molti input da parte sua in termini di riprese. Le cose che vuole modificare, le modifichiamo. Ma, in generale, si è davvero affidata alla nostra esperienza e al nostro punto di vista. Ecco perché siamo stati assunti: per la nostra creatività e la nostra esperienza, e per il senso dell’umorismo. Penso che questo sia il miglior risultato che poteva ottenere.

Il film racconta di alieni chiamati Celestiali, che hanno vissuto sulla Terra per migliaia di anni senza mai rivelare la loro presenza. Dopo gli eventi di Avengers: Endgame, una tragedia inaspettata li costringe a uscire allo scoperto per riunirsi contro il loro più antico nemico, i Devianti.

