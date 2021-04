Friends reunion: Matthew Perry conferma l’inizio delle riprese

Le riprese della reunion di Friends sono ufficialmente iniziate. A confermarlo è stato un post pubblicato su Instagram da Matthew Perry, che nella serie tv originale interpretava Chandler. Quest’ultimo tornerà insieme ai suoi co-protagonisti Jennifer Aniston (Rachel), Courtney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), David Schwimmer (Ross) e Matt LeBlanc (Joey) per l’attesissimo speciale, che sarà poi disponibile su HBO Max. Al momento, però, non è ancora stata annunciata nessuna data di uscita ufficiale per la reunion di Friends.

Guarda la foto di Matthew Perry che conferma le riprese della reunion di Friends:

ver o matthew perry todo animadinho com o especial de friends e postando várias coisas sobre a série no insta me faz feliz eu não vou ter estrutura nenhuma pra assistir isso ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/BS6U4rkHV0 — maju (@maa_juh) April 10, 2021

L’immagine lo mostra in una stanza davanti allo specchio, mentre si lascia truccare e sistemare per essere così pronto a iniziare le riprese. È interessante notare, però, che l’attore in seguito ha cancellato il post su Instagram, anche se i suoi fans sono riusciti a scattare gli screenshot della sua foto, come l’utente @maa_juh, che ha poi diffuso lo scatto su Twitter.

Ricordiamo che per lo speciale di Friends e i suoi protagonisti è stato deciso di girare l’episodio speciale nello storico Stage 24 di Burbank, casa della serie NBC per tutte le 10 stagioni, e di ricreare il set dell’appartamento di Monica e Chandler.

Sebbene siano trascorsi quasi due decenni da quando si è conclusa la serie tv originale, Friends continua ad essere uno show molto amato ed è per questo che i fan cercano ogni tipo di aggiornamento, come può esserlo appunto la foto che conferma le riprese pubblicata da Matthew Perry.

Prima che l’attore rendesse pubblica l’immagine, era già stato confermato l’inizio delle riprese per questa settimana. David Schwimmer, che interpreta Ross nello speciale e in tutta la serie, in una recente intervista ha detto che gli attori non riprenderanno il ruolo dei loro amati personaggi. Si tratterà invece di una tavola rotonda attraverso cui gli attori ricorderanno la loro esperienza di lavoro nel progetto, lunga un decennio.

