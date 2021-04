Consob da battaglia all’abusivismo finanziario, oscurando 5 siti

Consob mette in guardia contro l'abusivismo all'interno delle iniziative finanziarie e fa sparire dalla circolazione cinque portali.

10—Apr—2021 / 12:29 AM

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, meglio nota con l’acronimo Consob, sta dichiarando guerra ai siti web che offrono servizi finanziari in aria di abusivismo e, avvalendosi dei poteri del cosiddetto “decreto crescita” ne ha fatti sparire dalla circolazione almeno cinque.

A salutarci sono:

Trade Com Limited (sito internet https://spotfinex.com e relativa pagina https://accounts.spotfinex.com)

Konstos Markets LTD (sito internet www.stockcore.co)

Vita Impex Ltd(siti internet https://vitafx.com e https://pluton500.com)

“Up Invest Finance” (sito internet https://upinvestfin.com).

Non un primo passo, in effetti. Stando dai dati evidenziati dall’Autorità, dal 2019 a oggi sono stati oscurati più di 400 portali legati all’abusivismo della finanza internettiana. Numeri importanti, è indubbio, anche se sarebbe interessante capire anche quanti di questi siti riescano a riciclarsi con altro dominio e/o quanto tempo ci mettano a rientrare tossicamente in circolazione.

Per capirlo abbiamo contattato la Consob e non mancheremo di riportarvi qualsiasi dato abbiano voglia di condividere con noi, nel frattempo condividiamo il messaggio di base che la Commissione rilancia ogni volta agli utenti della Rete: usate buonsenso, verificate i siti e gli operatori, quindi assicuratevi di leggere tutto il prospetto informativo, per quanto noioso.

