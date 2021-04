Volo di linea calcola gli adulti come bambini e decolla con 1.200 Kg di troppo: «errore grave»

Un errore del software usato dalla compagnia aerea Tui per calcolare il peso di stiva e passeggeri ha rischiato di compromettere seriamente la sicurezza di un volo diretto verso la Spagna. È successo lo scorso giugno e la storia è raccontata dal magazine The Verge: il programma avrebbe classificato diverse passeggere di sesso femminile come bambini, attribuendo loro un peso medio di appena 38 Kg (contro i più realistici 65Kg che avrebbe dovuto indicare).

Non è una banalità: l’aero è partito con una discrepanza di 1.244 Kg rispetto al valore indicato ai piloti e ai tecnici della sicurezza. «È un serio incidente, si rischiava di compromettere completamente la sicurezza del volo», ha spiegato l’Air Accidents Investigation Branch, l’ente che si occupa di sicurezza aerea nel Regno Unito — paese di partenza del volo.

Fortunatamente i piloti, in fase di decollo, hanno applicato una spinta solo marginalmente inferiore a quella che il peso effettivo del veicolo avrebbe richiesto. «Questo significa che le operazioni di volo si sono comunque svolte in piena sicurezza, anche in fase di atterraggio», ha spiegato l’AAIB nel suo rapporto.

Tutta colpa di un errore del programma, che avrebbe attribuito lo stesso valore ai titoli Miss e Ms: il primo si usa per le bambine, il secondo per le donne adulte. I voli colpiti dal problema sono almeno tre, tutti nella giornata nel 21 giugno del 2020. Poi è stato tempestivamente corretto.