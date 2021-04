LG promette tre anni di aggiornamenti per i suoi smartphone

LG non lascerà indietro i suoi clienti, nonostante l'addio al mercato degli smartphone l'azienda continuerà ad aggiornare i suoi prodotti per altri tre anni.

LG molla il business degli smartphone, ma non abbandona i suoi clienti. Non ancora, quantomeno. L’azienda ha promesso che continuerà a supportare i suoi smartphone – con aggiornamenti ad Android e nuove patch – per i prossimi tre anni.

L’impegno, in particolare, riguarda i modelli più recenti tra quelli introdotti sul mercato: ossia LG Wing e serie G e V. In linea di massima: tutti gli smartphone prodotti e messi in commercio a partire dal 2019 continueranno ad essere supportati.

Alcuni modelli recenti, come LG Stylo e la serie K, riceveranno invece due aggiornamenti annuali da qui al 2023. LG parla di un impegno di tre anni e di tre «aggiornamenti garantiti». Seguendo queste premesse, The Verge fa l’esempio dell’LG Velvet, uno smartphone uscito nel 2020 che sta ricevendo in questi giorni il rollout di Android 11. Dovrebbe – in futuro – passare anche ad Android 12 e Android 13. Poi la fine del supporto.

La frequenza degli aggiornamenti è coerente con l’impegno dimostrato da LG nel corso dei suoi anni di attività. Nessuno degli smartphone dell’azienda si è distinto particolarmente per un supporto costante o frequente.

