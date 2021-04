Jupiter’s Legacy: i character poster della famiglia Sampson

Sono stati pubblicati i charater poster dei membri dei Sampson, famiglia protagonista della serie TV Jupiter’s Legacy. Lo show è tratto dal fumetto di Mark Millar ed arriverà il prossimo 7 maggio su Netflix.

Dopo aver pubblicato il poster che presentava la famiglia Sampson al completo, ora sono disponibili i character poster che presentano i protagonisti della serie con indosso i costumi da supereroi. Josh Duhamel è Sheldon Sampson / The Utopian, Leslie Bibb è sua moglie Grace Sampson / Lady Liberty, Elena Kampouris e Andrew Horton sono Chloe e Brandon Sampson, i figli di Sheldon e Gac. La prima è modella ed influencer, il secondo è noto come Paragon. Insieme a loro troviamo Ben Daniels nei panni di Walter Sampson / Brainwave, fratello di Sheldon.

Jupiter’s Legacy racconterà la storia di una nuova generazione di eroi, che dovranno confrontarsi con l’eredità e la reputazione leggendaria dei loro genitori, dimostrando di non essere da meno. In attesa di poter vedere finalmente gli episodi vi ricordiamo che è disponibile il primo trailer e che Mark Millar ha definito la serie come un mix un mix di The Avengers, Il Padrino Parte II e 2001: Odissea nello Spazio.