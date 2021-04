Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 3 è in produzione

Nia Varlados, la sceneggiatrice della commedia romantica uscita nel 2002, ha affermato che Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 3 è ufficialmente in produzione.

Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco è nato come una commedia romantica indipendente ed stato diretto da Joel Zwick e scritta da Nia Vardalos, che recita anche nel film come Fotoula “Toula” Portokalos, una donna greco-americana che si innamora di Ian Miller. Il film è stato nominato agli oscar per la migliore sceneggiatura originale.

Il film è diventato la commedia romantica con il maggior incasso di tutti i tempi, incassando ben 241,4 milioni di dollari in Nord America, nonostante non abbia mai raggiunto il numero uno al botteghino durante la sua uscita.

Vardalos ha pubblicato un video sul suo account Instagram per rivelare di aver scritto una sceneggiatura per Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 3. Ecco le sue parole:

Da oltre un anno abbiamo cercato di filmare una sceneggiatura che ho scritto, intitolata Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 3. Le riprese hanno subito molte battute d’arresto a causa della pandemia. Attualmente infatti, solo i film di uno studio possono filmare e il nostro non rientra tra quelli perché è un film indipendente.

Vardalos per ora non ha rivelato niente sulla trama del nuovo film, anche se ha detto che tutto il cast originale dovrebbe tornare a farvi parte. Inoltre Varlados rimarrà fedele alle sue radici e sceglierà di nuovo la Grecia come ambientazione per il terzo film.