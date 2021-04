Google Pixel 5a potrebbe essere cancellato a causa della carenza di chip

Diverse voci di corridoio danno ormai per morto il Pixel 5a, lo smartphone di fascia media di Google che sarebbe presumibilmente dovuto uscire nel prossimo periodo estivo. La causa? Continuano a mancare semiconduttori e la filiera di produzione sembra muoversi tanto lentamente da obbligare sempre più aziende a rinunciare ai propri piani di produzione.

L’azienda tech non aveva ancora confermato l’esistenza del prodotto, tuttavia Google aveva ormai fatto del lancio di Pixel una routine annuale, una routine che non avrebbe mai avuto intenzione di sospendere, se non a causa di motivazioni esterne. Se le soffiate che stanno circolando in rete si dovessero dimostrare attendibili, la Big Tech si troverebbe incastrata in una situazione molto complessa.

L’ipotesi più probabile, infatti, sarebbe quella che vede Pixel 5a come un prodotto interamente scartato, prospettiva che creerebbe un buco generazionale che per essere colmato dovrà aspettare l’anno prossimo, quando i mercati saranno allietati da Pixel 6, primo smartphone del brand dotato di chip Google.

Un danno economico non indifferente, certo, ma forse più accettabile del fare uscire un prodotto a tiratura tanto limitata da scatenare più frustrazione che appagamento (si veda Sony con la PlayStation 5). Per saperne di più non resta però che attendere la Google I/O, la conferenza degli sviluppatori Google che si terrà il prossimo 18 maggio.

Potrebbe anche interessarti: