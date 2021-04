Warner Bros: le uscite Home Video di maggio

Maggio sarà un mese all’insegna del cinema cult, dei film per ragazzi e delle serie TV grazie alle uscite Home Video targate Warner Bros.

A partire dal 6 maggio sarà disponibile in formato DVD e Blu-ray la nuova avventura di Tom & Jerry, film che unisce animazione e live action con protagonisti il duo Hanna & Barbera e Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Rob Delaney, Colin Jost, Ken Jeong, Pallavi Sharda.

La storia vede Tom & Jerry portare scompiglio a New York. Il tutto inizia quando il topo si trasferisce nel più prestigioso hotel della Grande Mela alla vigilia del matrimonio del secolo. Per liberarsi dell’indesiderato ospite l’organizzatore dell’evento assumerà il gatto Tom, riaccendendo così l’eterna rivalità. Come se non bastasse uno dei membri dello staff cospira contro tutti e tre.

All’interno del DVD e del Blu-ray una fantastica sorpresa.

Spazio al cinema cult con Blade Runner: Final Cut. La steelbook triplo disco contiene il film in formato 4k Ultra HD e Blu-ray, inoltre all’interno un poster da collezione. Il film diretto da Ridley Scott e con protagonisti Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young e Daryl Hanna è ambientato nel 2019 e vede protagonista Deckard è un Blade Runner in pensione, richiamato in servizio per ritirare quattro replicanti fuggiti da una colonia extraterrestre e giunti sulla terra, dove la loro presenza è severamente vietata.

Non resteranno delusi gli appassionati di serie TV. Sempre dal 6 maggio sarà disponibile il cofanetto della settima e ultima stagione di The 100, show tratto dai romanzi omonimi di Kass Morgan. Inoltre la serie sarà disponibile anche con il cofanetto che racchiude tutte le stagioni che raccontano la storia di Clarke e dei suoi amici.

Entrambi i cofanetti sono in formato DVD. Già disponibili i cofanetti singoli delle prime sei stagioni.

Dal 27 maggio spazio ai supereroi con la terza stagione di Legend’s of Tomorrow, serie spin-off di Arrow e The Flash. In questa stagione le Leggende guidati da Sarah Lance / White Canary devono rispedire all’infermo alcune anime fuggite e combattere contro le tre parche.

