Toyota ha depositato un nuovo brand: si chiama Beyond Zero

Toyota deposita il marchio Beyond Zero: sarà il nome della nuova famiglia di veicoli elettrici della casa automobilistica giapponese?

Toyota ha depositato un nuovo marchio, si chiama Beyond Zero e – in assenza di annunci ufficiali – molte voci lo vogliono come il brand di riferimento per le future elettriche della casa automobilistica giapponese. In modo simile a quello che ID. e EQ rappresentano per Volkswagen e Mercedes-Benz, per capirci.

The Drive, non a caso, avrebbe trovato altri indizi che avvalorerebbero questa tesi: altri marchi registrati sono Toyota BZ e BZ Series, seguiti da BZ1, BZ2, BZ3 e BZ5. Tutto fa pensare ad una nuova famiglia di veicoli elettrici; seguendo questo ragionamento, sarebbero ben 5 gli EV giapponesi in cantiere.

Vale la pena di ricordare che – dopo l’iniziale scetticismo -, Toyota si prepara ad abbracciare ufficialmente la rivoluzione elettrica, con un focus principalmente rivolto proprio sul mercato europeo — di gran lunga, assieme alla Cina, il più interessante sul fronte delle elettriche.

A fine mese, in occasione del Salone di Shangai, Toyota presenterà il suo primo SUV elettrico basato sulla piattaforma Toyota e-TNGA. Rispetto ad altri produttori, le ambizioni di Toyota sotto questo profilo sono più rilassate e meno fameliche. La casa automobilistica mira a convertire interamente il suo portfolio all’elettrico entro il 2050, quanto per altre case automobilistiche lo stesso obiettivo è stato fissato al 2030.

La calma di Toyota, del resto, trova conferma nelle preoccupazioni del CEO Akio Toyoda, che proprio recentemente – in occasione di un evento promosso dai principali attori dell’automotive giapponese – ha messo in guardia l’opinione pubblica dai rischi di una transizione verso gli EV troppo repentina. Ne avevamo parlato qui: