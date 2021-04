Robot: siamo più clementi a perdonarli, se non hanno fattezze umane

Una strana ricerca ha stabilito che i robot hanno vita più facile quando non hanno fattezze umane, poiché gli vengono perdonati più errori.

Ci sono studi che non ci si sarebbe mai aspettati di leggere. Magari hanno una loro logica, ma se ne realizza il senso solamente a posteriori, quando i ricercatori hanno già presentato i loro risultati. Un team sino-statunitense ha partorito proprio una di queste indagini, sviluppando test atti a stabilire come le fattezze di un robot possano acuire la frustrazione umana quando le macchine si inceppano.

Lo studio, portato avanti in chiave hospitality, serve a comprendere come mai i clienti delle strutture alberghiere possano sopportare con una certa elasticità un robot spazzino che si incastra sotto il letto, ma impazziscono immediatamente quanto a impappinarsi sono dei concierge antropomorfi.

Ne è venuto fuori che le fattezze umane fomentano negli ospiti maggiori aspettative. I clienti, vedendosi davanti a strumentazioni così raffinate, finiscono infatti con l’essere più esigenti, convincendosi inconsapevolmente che prima di pensare all’estetica i tecnici abbiano perfezionato il lato ingegneristico. Non solo, la mancanza di calore umana sottolineata da un errore di sistema risulta più frustrante quando ad andare in difetto è una macchina dal volto umano.

I robot dalle fattezze antropomorfe partono quindi particolarmente svantaggiati, tuttavia sono perfetti per una funzione specifica: chiedere scusa. Le persone sono più propense a perdonare uno strumento dotato di espressività umana, piuttosto che un cassonetto automatizzato, quindi gli androidi si dimostrano perlomeno maestri in quella che i ricercatori definiscono come “tattica di recupero”.

La soluzione proposta dall’indagine per mitigare pregi e difetti di simili strumenti? Affiancargli un addetto in carne e ossa che si occupi di risolvere ogni criticità.

