Warner Bros diffonde il trailer ufficiale di Those Who Wish Me Dead, il film con Angelina Jolie che deve proteggere un dodicenne.

La Warner Bros ha pubblicato il trailer ufficiale di Who Wish Me Dead, il thriller d’azione – “un neo-Western di stampo femminile, ambientato nel bel mezzo di un incendio nel deserto del Montana” – diretto da Taylor Sheridan e con protagonista Angelina Jolie. Il film uscirà il 14 maggio nelle sale e su HBO Max e segna il ritorno alla regia di Sheridan dopo I segreti di Wind River e la serie tv Yellowstone.

Il film è ambientato nella natura selvaggia del Montana ed è basato sull’omonimo romanzo di Michael Koryta. Angelina Jolie è l’interprete di Hannah, una donna la cui vita cambia quando non riesce a salvare tre persone da un incendio. In seguito si imbatte in un ragazzino di 12 anni, Connor, che sta scappando da due sicari (Nicholas Hoult e Aidan Gillen). Hannah decide di aiutarlo, ma vengono inseguiti nel bosco dai due uomini che hanno appiccato il grosso incendio, costringendo Hannah e Connor a doversi difendere anche da esso. Ecco la sinossi breve:

Un adolescente testimone di un omicidio si ritrova inseguito da due gemelli assassini nel deserto del Montana con una esperta di sopravvivenza incaricata di proteggerlo e un incendio boschivo che minaccia di consumarli tutti.

Dopo aver visto il trailer ufficiale di Who Wish Me Dead, ricordiamo che il cast include Nicholas Hoult, Finn Little, Aiden Gillen, Medina Senghore, Tyler Perry, Jake Weber e Jon Bernthal. Michael Koryta e Sheridan hanno scritto la sceneggiatura, insieme Charles Leavitt. Steven Zaillian, Garrett Basch, Aaron L. Gilbert, Kevin Turen e Sheridan hanno prodotto il film, mentre Steven Thibault, Ashley Levinson, Andria Spring, Jason Cloth, Richard McConnell, Kathryn Dean, Michael Friedman, Daria Cercek e Celia Khong sono i produttori esecutivi.

La pellicola sarà disponibile su HBO Max per 31 giorni dal rilascio. Al momento non è stata resa nota la data di uscita italiana del film.

