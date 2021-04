Signal consentirà di inviare criptovalute ai propri contatti

Nella giornata di ieri Signal ha annunciato una nuova importante feature: l’app di messaggistica incentrata sulla privacy consentirà di inviare criptovalute ai propri contatti.

La nuova feature è già in fase di testing sulla beta dell’app. Si chiama Signal Payments e per il momento funziona esclusivametne con il protocollo MobileCoin e con la valuta MOB. La notizia non deve stupire: il CEO e fondatore di Signal, Moxie Marlinspike, in passato aveva già elogiato questa specifica criptovaluta.

Il primo protocollo di pagamenti che abbiamo deciso di supportare è una rete di pagamenti con un focus sulla privacy chiamato MobileCoin. Ha una sua criptovaluta chiamata MOB. Come sempre, il nostro obiettivo è quello di mantenere i tuoi dati al sicuro. Ossia assicurarci che i dati rimangono tuoi, e mai nostri. MobileCoin è progettato per far sì che Signal non abbia mai accesso al tuo bilancio, né tantomeno allo storico delle tue transazioni. Potrai trasferire i tuoi fondi verso altre app o servizi in qualsiasi momento

si legge in comunicato firmato da Jun Harada, capo della comunicazione dell’app.

MobileCoin si basa a sua volta sul protocollo CryptoNote, lo stesso utilizzato dalla criptovaluta Monero.