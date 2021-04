NCIS: Hawaii avrà una donna nel ruolo di protagonista

Per la serie NCIS: Hawaii sarà trovata un'attrice donna che farà da protagonista, si tratta di una novità per il telefilm fino ad ora a guida maschile.

Arrivano nuovi dettagli sulla serie TV spin-off NCIS: Hawaii, che, secondo quanto riferito da TV Line, dovrebbe avere una donna come personaggio principale. Il character dovrebbe fare il primo agente speciale della NCIS pearl.

Quello di utilizzare una protagonista donna in NCIS: Hawaii sarebbe un cambiamento importante per il franchise, che, fino ad ora, ha dato questo tipo di ruolo solo a personaggi maschili: Mark Harmon in NCIS, Chris O’Donnell e LL Cool J in NCIS: Los Angeles, e Scott Bakula all’interno di NCIS: New Orleans. Mentre in NCIS: Red Kim Raver è la co-protagonista.

Quella ambientata alle Hawaii sarà la quarta serie dedicata al titolo di NCIS, e la terza serie spin-off. Fino ad ora, oltre al telefilm originale, sono stati sviluppati anche NCIS: Los Angeles e NCIS: New Orleans. NCIS: Hawaii sarà quindi la prima dedicata ambientata fuori dal continente americano.

NCIS è un titolo di grande successo, considerando che fu lanciato nel 2003, portando alla ribalta Mark Harmon con il suo personaggio di Gibbs, Michael Weatherly con DiNozzo, Pauley Perrette e la sua Abby, e David McCallum che ha interpretato Ducky.

Mentre nel 2014 fu lanciato NCIS: New Orleans, CBS stava lanciando in precedenza NCIS: Red, uno spin-off che non è mai stato mandato in onda, che avrebbe dovuto avere come protagonisti John Corbett, Kim Raver, Scott Grimes, Edwin Hodge, e Gillian Alexy.