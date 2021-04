Raff Law nella serie sulla Seconda Guerra Mondiale Masters of the Air, prodotta da Steven Spielberg, Tom Hanks e Gary Goetzman.

Raff Law (Twist) si è unito al cast della serie tv limitata dal titolo Masters of the Air, ordinata da Apple Studios e prodotta da un team d’eccezione: Steven Spielberg con la sua Amblin TV e Tom Hanks e Gary Goetzman con la Playtone. I tre avevano già collaborato per i progetti Band of Brothers e The Pacific.

La serie tv drama, i cui primi 3 episodi sono diretti da Cary Fukanaga, è incentrata sulla Seconda Guerra Mondiale. Basata sul romanzo di Donald L. Miller e adattata da John Orloff e Graham Yost, la serie limitata di Apples Studios segue una storia realmente accaduta: un gruppo di uomini combatte per la propria vita all’interno di un aereo militare, conosciuto come “bombardiere” e anche noto al tempo come “Fortezza Volante”, contro i piloti degli aerei militari tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale.

Raff Law, attore emergente inglese e figlio degli interpreti Jude Law e Sadie Frost, nella serie tv interpreterà il ruolo del sergente Ken Lemmons. Nel cast sono presenti altri attori emergenti, già confermati nelle scorse settimane: Austin Butler (il maggiore Cleven), Callum Turner (il maggiore Egan), Anthony Boyle (il maggiore Crosby) e Nate Mann (il maggiore “Rosie” Rosenthal).

