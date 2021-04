Kanye West: Netflix acquisisce i diritti del documentario

Netflix ha speso ben 30 milioni di dollari per ottenere i diritti di distribuzione del documentario dedicato a Kanye West, e sembra si possa trattare di un prodotto abbastanza interessante, considerando che si tratta del frutto di 21 anni di video privati del rapper, e di filmati mai visti fino ad ora. A fare le riprese sono stati Clarence “Coodie” Simmons e Chike Ozah, a.k.a. Coodie & Chike.

I due hanno già lavorato con Netflix nel 2019 per A Kid From Coney Island. A lavorare alla produzione del documentario è stata la TIME Studios. Si tratterà di un docufilm (o di una docuserie) che seguirà il percorso di Kanye West dal 2000 fino ad oggi. Le riprese mostreranno quindi West quattro anni prima che facesse uscire il suo primo album The College Dropout.

Verranno mostrati momenti importanti della carriera, ed anche drammatici, come la morte della madre Donda West, fino ad arrivare alla corsa per la presidenza degli Stati Uniti nel 2020. Non si hanno notizie però della possibile presenza, o meno, di Kim Kardashian, la ormai ex moglie di Kanye West, che lo ha accompagnato per anni.

Ancora non è stato reso noto il titolo del documentario, pare però che uscirà entro la fine di questo 2021.