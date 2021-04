Ghostbusters: Legacy un Mini Marshmallow Man nel teaser

Un teaser video dell’attesissimo Ghostbusters: Legacy rivela il ritorno di uno dei personaggi più amati della serie: Marshmallow Man che stavolta ha drasticamente ridotto le sue dimensioni sullo schermo. Insieme al noto personaggio anche i Mini Pufts.

Ghostbusters: Legacy avrebbe dovuto uscire nell’estate del 2020, ma l’attuale pandemia lo ha rinviato a quest’anno. Il film è stato distribuito in più date di uscita per il 2021 e attualmente rimane programmato per l’11 novembre.

La trama del film vede una madre single (Carrie Coon) e i suoi due figli (Finn Wolfhard e McKenna Grace) che si trasferiscono a casa del loro defunto nonno e scoprono lentamente i legami della loro famiglia con gli acchiappafantasmi. Strani eventi costringono i bambini a riprendere le fila da dove le aveva lasciate il nonno portando avanti l’eredità dei Ghostbusters.

Questo nuovo capitolo vedrà il ritorno di tutte le star originali di Ghostbusters, ad eccezione di Rick Moranis e del defunto Harold Ramis. Ghostbusters: Legacy ha svelato un nuovo teaser video che richiama un po’ il passato del franchise. Nella clip, il nuovo arrivato Paul Rudd, Mr. Grooberson, è a fare spesa quando riesce a scorgere un piccolo Marshmallow Men e tanti Mini Pufts disseminati qua e là. Di seguito puoi vedere il teaser video completo della scena:

Sweet. Mischievous. Savage. 🔥 Mini-Pufts are out of the bag, don't miss #Ghostbusters: Afterlife only in theaters this fall. pic.twitter.com/WtIMu4felL

— Ghostbusters (@Ghostbusters) April 7, 2021