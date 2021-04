Crudelia: un nuovo trailer sempre più cattivo

Il secondo trailer di Crudelia della Disney entra nel vivo del film svelando quale è stata la genesi di uno dei cattivi più amati dei film d’animazione. Emma Stone veste i panni di quella che ancora una semplice aspirante stilista di nome Estella. Di seguito potete vedere il nuovo trailer del film:

Il film uscirà il 28 maggio su Disney+. Nel cast sono presenti anche Emma Thompson, Mark Strong, Joel Fry, Kirby Howell-Baptiste e Paul Walter Hauser. Questo nuovo trailer si concentra molto sul personaggio di Emma Thompson che si può ritenere l’artefice della genesi della vera Crudelia.

Crudelia negli Stati Uniti, come già accennato, sarà un film vietato ai minori di tredici anni. Questa valutazione è stata data per i toni cupi e la presenza di scene violente mostrate nel film. Questa valutazione proviene dal consiglio di amministrazione della classificazione e delle valutazioni (CARA) della Motion Picture Association (MPA).

Il film è stato diretto da Craig Gillespie (I, Tonya), ed è ambientato nella Londra degli anni ’70 e segue il suo personaggio principale quando è ancora solo una povera aspirante stilista. Proprio come Maleficent del 2014, questo film mira a mostrare le origini di uno dei cattivi più famosi della Disney.

La trama del film è stata basata sul libro scritto da Maureen Johnson, Hello Cruel Heart. Tutti conoscono il suo personaggio, ma chi era prima che diventasse uno dei cattivi più conosciuti? In questo romanzo, incontriamo una versione sedicenne di Crudelia, che vive in un posto chiamato il Covo con Jasper e Orazio. Per sbarcare il lunario ruba e cerca di affermarsi come stilista di moda.

