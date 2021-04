È stato diffuso il trailer di Profile, il film di genere thriller diretto e scritto da Timur Bekmambetov. La pellicola sarà in formato Screenlife: tutti gli eventi che lo spettatore vede nel film si svolgono direttamente sullo schermo del computer, del tablet o dello smartphone. Si tratta di un metodo che il regista già conosce in quanto produttore di Unfriended del 2014, il film per la Universal che ha incassato circa 65 milioni di dollari in tutto il mondo con un budget di 1 milione di dollari. Ricordiamo che il mese scorso Focus Features ha acquisito i diritti globali del progetto.

Profile, di cui sopra potete vedere il trailer, segue la storia di una giornalista britannica sotto copertura (Valene Kane) nel tentativo di adescare un reclutatore di terroristi (Shazad Latif) attraverso i social media, mentre cerca di non lasciarsi trarre in inganno da quest’ultimo, il quale, non conoscendo la vera identità della donna, vuole indurla a diventare lei stessa un’estremista militante.

La sceneggiatura scritta da Bekmambetov, in collaborazione con Britt Poulton e Olga Kharina, è ispirata a una storia vera. Bekmambetov e Kharina sono produttori per la Bazelevs. La pellicola uscirà su Focus negli Stati Uniti il 14 maggio 2021, mentre a distribuirla su base internazionale sarà la Universal. La casa di distribuzione e Bekmambetov, la scorsa estate, hanno firmato un accordo per collaborare ad altri cinque lungometraggi di generi diversi in formato Screenlife.

Potrebbe interessare: