LEGO RoboCop: le istruzioni in dettaglio dell’opera degli Arvo Brothers chiamata CPU-001

Analizziamo in dettaglio le istruzioni e la lista pezzi del LEGO RoboCop degli Arvo Brothers rinominato per l'occasione CPU-001.

Nella giornata di ieri gli Arvo Brothers hanno finalmente rilasciato le istruzioni e la lista pezzi per realizzare LEGO RoboCop il loro ultimo capolavoro alto ben 55 cm ridenominato in CPU-001 – Crime Prevention Unit (probabilmente per evitare problemi di IP) e incredibilmente identico alla versione cinematografica, presentato a dicembre scorso. Dopo aver dato un’occhiata alle istruzioni abbiamo voluto analizzare la lista pezzi in dettaglio cercando quelli rari e come poterli acquistare.

Iniziamo con la parte fondamentale di tutto, l’acquisto delle istruzioni PDF che contengono anche la lista parti. Queste le potete recuperare dal loro sito per 15 Eur e conterranno un pdf composto da 286 pagine e la lista pezzi in formato Excel ed XML per BrickLink.

Gli XML sono divisi fra:

lista pezzi della base

lista pezzi RoboCop versione principale

lista pezzi RoboCop versione alternativa

Infatti, come altre volte avevamo supposto, dato che il pezzo nero al centro del bacino dell’opera è piuttosto raro e non più prodotto da LEGO dal 2004, nonostante il suo costo non sia alto (ma reperibile solo in Canada e negli Stati Uniti), gli Arvo hanno deciso di creare una versione alternativa per chi non volesse recuperare quel particolare pezzo.

Una volta decisa la versione che vorrete realizzare potete caricare le due liste (la lista della base più la versione RoboCop) sia su Rebrickable sia direttamente su BrickLink.

In quest’ultimo caso sarà sufficiente aprire la pagina di Upload, selezionare “Upload BrickLink XML format“, indicare “Add To – Create a new wanted list” (nel caso non l’abbiate ancora creata), indicare il nome della nuova lista pezzi e, dopo aver aperto i file XML con un editor di testo tipo Blocco Note, copiare e incollare tutto il resto all’interno della casella nella pagina.

Si proseguirà con “Proceed to verify items” ed infine dovrete confermare con “Add to Wanted List“.

Per tutti gli altri dettagli relativi all’acquisto dei mattoncini tramite BrickLink vi rimandiamo alla nostra dettagliata guida che trovate qui.

Riguardo ai pezzi più rari di quest’opera, come abbiamo detto, c’è sicuramente il 30536 – Windscreen 8 x 4 x 2 Curved Taper with Locking Dual 2 Fingers che, in versione nera, è stato realizzato solo per il set LEGO Alpha Team 4774 del 2004 Scorpion Orb Launcher.

Oltre a questo l’altro pezzo molto raro (ed in questo caso anche costoso – 5 Eur a pezzo in media) è la cornetta telefonica 6190 Bar 1 x 3 di colore grigio. Anche qui ci troviamo di fronte ad un colore stampato unicamente per il set 7044 – Rescue Chopper sempre del 2004.

Per quanto riguarda il pezzo nero, potrete ricreare la versione alternativa che vi mostriamo di seguito.

Per la cornetta invece l’unica soluzione che ci sentiamo di suggerirvi è l’acquisto della versione di colore Dark Bluish Gray, ben più presente su BrickLink ma che ovviamente darà un aspetto completamente differente all’opera finale.

Riguardo alla zona “pelvica” ci raccontano gli Arvo un aneddoto molto interessante. La versione alternativa attuale infatti, fino all’ultimo, doveva essere quella unica e principale. Nella fase finale della realizzazione poi, hanno trovato e provato il pezzo 30536, rendendosi conto che era decisamente più fedele alla versione reale dell’androide. Hanno quindi deciso di convertire la versione, fino ad allora principale, nella versione alternativa.

Infine, da un rapido calcolo relativo all’acquisto totale dei pezzi vediamo che: