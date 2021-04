Il Signore degli anelli: ecco la versione russa per la televisione

Ecco una versione russa, divisa in due parti, de Il Signore degli Anelli, realizzata nel 1991 per la televisione e intitolata I Custodi.

Abbiamo amato tutti le avventure de Il Signore degli Anelli (Lord of the Rings è il titolo originale), la trilogia cinematografica tratta dai romanzi di J. R. R. Tolkien e composta da Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello, Il Signore degli Anelli – Le due torri e Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re. Sono in pochi però a conoscere l’esistenza di una versione russa in due parti de Il Signore degli Anelli, realizzata nel 1991 per la televisione e intitolata I Custodi, di cui Frodo e i suoi compagni di viaggio sono protagonisti.

I due video – meglio dirlo sin da subito – sono in lingua originale (russa) e sottotitolati in russo, però è sempre un piacere scoprire nuove versioni di una storia che ha segnato intere generazioni di persone.

Ricordiamo che la trilogia de Il Signore degli Anelli, di cui sopra potete vedere il tentativo di dare nuova forma alla storia raccontata da Tolkien, è co-prodotta, co-scritta e diretta del regista neozelandese Peter Jackson, con un budget complessivo di 281 milioni di dollari per otto anni di lavoro. Ecco una breve introduzione:

Ambientati nel mondo immaginario della Terra di Mezzo, i tre film seguono l’avventura degli hobbit Frodo Baggins (Elijah Wood) e Samvise Gamgee (Sean Astin), impegnati in una difficile missione per distruggere l’Unico Anello e quindi garantire l’annientamento del suo creatore, l’Oscuro Signore Sauron (Sala Baker).

