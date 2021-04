Clubhouse ora permette di inviare denaro, senza commissioni

Clubhouse ha introdotto la possibilità di inviare e ricevere denaro, come ricompensa per i propri contenuti. La piattaforma non trattiene nessuna percentuale.

Clubhouse ora permette di inviare e ricevere denaro, la mossa è pensata per aiutare i creatori di contenuti a monetizzare i loro eventi e talkshow — in modo simile alle donazioni di Twitch e YouTube.

La nuova feature si chiama Payments e verrà implementata a scaglioni, per quel che concerne la possibilità di ricevere denaro. Un po’ come fanno già altri social, Clubhouse farà un distinguo tra utenti normali ed influencer, dando a quest’ultimi più possibilità in termine di monetizzazione.

Per il momento l’app consentirà di ricevere donazioni soltanto ad un ristretto numero di utenti, in futuro la platea sarà estesa notevolmente e sul lungo periodo la possibilità di ricevere soldi (e non solo inviarli) potrebbe venire data a tutti, non soltanto agli account con un largo seguito o una produzione di contenuti continuativa nel tempo.

Clubhouse, curiosamente, non prende nessuna percentuale. Mentre Stripe, che fornisce la piattaforma di pagamenti, prenderà una piccola commissione. Non è una notizia scontata, dato che la maggior parte delle piattaforme vedono nelle commissioni sulle donazioni ai content creator una delle loro principali fonti di ricavo. Non ci stupirebbe se un domani l’azienda decidesse di fare marcia indietro.

Solamente poche settimane fa, Clubhouse ha anche annunciato Creator First, un programma progettato per premiare – con attrezzatura e finanziamenti – alcuni selezionati content creator. Noi ve ne avevamo parlato qui: