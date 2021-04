Le caramelle Peeps, note in America per la forma a pulcino o coniglietto e mangiate solitamente a Pasqua (o comunque sotto le feste), diventano protagoniste di un film d’animazione prodotto da Christine e Mark Holder della Wonder Street, che ha acquisito i diritti cinematografici e televisivi delle caramelle marshmallow.

La pellicola animata, ancora in fase di sviluppo, seguirà un po’ lo spirito del progetto Trolls-meets-Smurfs e sarà incentrato su un gruppo disordinato di personaggi Peeps. Questi ultimi intraprendono un viaggio attraverso il paese per partecipare al Peepsfest, una celebrazione annuale del marchio che si tiene in Pennsylvania.

David Goldblum sta scrivendo il film, di cui è anche produttore insieme a Wonder Street. Keith Domalewski, Direttore del Marketing & Consumer Engagement presso Just Born (la società produttrice delle caramelle Peeps, con sede a Betlemme), ha detto:

I pulcini e i coniglietti Peeps sono stati radicati nella cultura pop americana per quasi sette decenni, grazie alle loro forme immediatamente riconoscibili e al gusto di marshmallow, rendendoli così i personaggi perfetti da portare in vita sul grande schermo. Ci auguriamo che il nuovo film d’animazione sulle caramelle Peeps diffonda dolcezza alle famiglie di tutto il paese e fornisca ispirazione ai fan per esprimere la loro ‘Peepsonalità’ in modi nuovi.

Insomma, ormai al cinema e in televisione di vede di tutto: siete pronti a scoprire in che modo il film d’animazione prenderà forma? In ogni caso, almeno per il momento, possiamo solo aspettare che escano nuovi dettagli.

