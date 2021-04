Borderlands: Olivier Richters sarà il leader dei banditi Krom

Il cast di Borderlands continua a crescere. Dopo Edgar Ramirez che interpreterà Atlas nel film, anche Olivier Richters ha avuto la sua parte e interpreterà Krom. Il film, come ormai sappiamo, sarà basato sul famoso franchise di videogiochi omonimo. Altri membri del cast vedranno Cate Blanchett nei panni della sirena Lilith, Kevin Hart nei panni del soldato Roland, Jamie Lee Curtis nei panni di Patricia Tannis, la giovane Ariana Greenblatt nei panni di Tiny Tina e infine Jack Black doppierà il simpatico robot Claptrap.

Il personaggio di Krom è meglio conosciuto per essere uno dei “boss” del videogioco oltre che un leader dei banditi. Le origini di Krom risalgono a quando ha lavorato come direttore della prigione per Dahl fino a quando, in seguito, le prigioni sono state abbandonate e i detenuti liberati. Il suo vero nome è Leslie, ma ha sempre odiato questo nome e l’ha cambiato non appena il barone Flynt lo ha nominato secondo in comando. Nel videogioco è un osso abbastanza duro da battere infatti usa una torretta che spara sia colpi di mitragliatrice che razzi. Quando viene sconfitto, lascia cadere la sua arma speciale, un’esclusiva pistola a ripetizione.

Olivier Richters è conosciuto soprattuto per essere un bodybuilder oltre che attore e modello olandese. Nel 2019, è stato annunciato che Richters era stato scelto nel film del 2021 Black Widow in un ruolo minore. Spesso per i ruoli che interpreta viene sfruttata la sua imponente fisicità, con ben 218 cm di altezza sarà perfetto per il ruolo del terrificante Krom.

Borderlands, grazie a un post di conferma arrivato dall’attrice che interpreta Tiny Tina, sappiamo che ha già iniziato le riprese. Il film vedrà la regia di Eli Roth che come attore, ha interpretato il ruolo di Donny Donowitz nel film di guerra Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino (2009).

