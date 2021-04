Edgar Ramirez si è unito al cast di Borderlands nei panni di Atlas, l’amministratore delegato di un’azienda produttrice di armi che ha un ruolo centrale nel videogioco. Diretto da Eli Roth, il film vede coinvolti personalità note al grande pubblico: Jack Black nei panni di Claptrap, Cate Blanchett in quelli di Lilith, Jamie Lee Curtis nelle vesti della dottoressa Patricia Tannis e Kevin Hart in quelle di Roland. Tra loro, anche Ariana Greenblatt, interprete di Tiny Tina, e Haley Bennett in un ruolo ancora sconosciuto.

Borderlands è stato annunciato nel febbraio 2020, ma i dettagli non sono ancora stati resi noti. Ariana Greenblatt però ha pubblicato di recente una foto dal set, rivelando che la produzione del film è iniziata, anche se attualmente non c’è ancora una data di uscita ufficiale. Il film è tratto dal popolare videogioco ambientato sul pianeta Pandora.

Il gioco segue il Vault Hunter Roland (Hart) alla ricerca di un caveau che contiene una tecnologia aliena avanzata. Il formato open-world del videogioco consente al giocatore di intraprendere varie missioni secondarie e avventure mercenarie per aumentare il proprio arsenale e superare gli ostacoli sul pianeta deserto.

Secondo Deadline, Edgar Ramirez (The Assassination of Gianni Versace) è stato scelto per il ruolo di Atlas in Borderlands, ma non sappiamo ancora quanto sarà importante il personaggio ai fini del racconto. Insieme al suo casting, è stata rivelata anche la sinossi ufficiale del film:

Lilith (Blanchett), una famigerata fuorilegge con un passato misterioso, torna con riluttanza sul suo pianeta natale, Pandora, per trovare la figlia scomparsa del più potente S.O.B. dell’universo, Atlas (Ramirez). Lilith crea un’alleanza con una squadra inaspettata: Roland (Hart), un ex mercenario d’élite, ora disperato per la redenzione; Tiny Tina (Greenblatt), una selvaggia demolizionista pre-adolescente; Krieg (Munteanu), il protettore dai muscoli scolpiti di Tina; Tannis (Curtis), lo scienziato con una sanità mentale poco equilibrata; e Claptrap (Black), un robot saggio. Questi improbabili eroi devono combattere mostri alieni e pericolosi banditi per trovare e proteggere la ragazza scomparsa, che potrebbe detenere la chiave di un potere inimmaginabile. Il destino dell’universo potrebbe essere nelle loro mani, ma lotteranno per qualcosa di più: proteggersi l’un l’altro.

