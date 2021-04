Ntare Guma Mbaho Mwine si è unito al cast della serie tv The Lincoln Lawyer. L'attore avrà un ruolo ricorrente: il detective della polizia.

Ntare Guma Mbaho Mwine si è unito al cast della serie tv legal drama The Lincoln Lawyer per interpretare un ruolo ricorrente al fianco di Manuel Garcia-Rulfo. La serie tv di Netflix è basata sui romanzi bestseller di Michael Connelly ed è prodotta da David E. Kelley e A + E Studios. Il cast include anche Christopher Gorham, interprete di Trevor Elliott, un magnate dei videogiochi accusato di aver ucciso la moglie e l’amante.

Scritto e prodotto a livello esecutivo dallo stesso Kelley, insieme allo showrunner Ted Humphrey, il progetto ruota attorno a Mickey Haller (Garcia-Rulfo), un idealista ipercritico che gestisce il suo studio legale dal sedile posteriore della sua automobile, mentre si occupa di seguire casi legali di piccola e grande portata nella città di Los Angeles.

Ntare Guma Mbaho Mwine interpreterà il detective Raymond Griggs, un personaggio creato appositamente per la serie tv The Lincoln Lawyer. Griggs è un detective della polizia di Los Angeles molto tenace, che indaga sull’omicidio di Jerry Vincent, il cui caso è seguito proprio da Mickey Haller (Garcia-Rulfo). Griggs diventa antagonista di quest’ultimo, almeno all’inizio, perché in seguito i due uomini sviluppano una relazione di lavoro collaborativa, mentre entrambi cercano a modo loro di trovare il responsabile dell’omicidio.

La prima stagione della serie tv è composta da 10 episodi ed è interamente ispirata al secondo libro della serie The Lincoln Lawyer, il cui titolo è The Brass Verdict (La lista in italiano). Oltre a Kelley e Humphrey, tra i produttori esecutivi del progetto compaiono Connelly e Ross Fineman.

