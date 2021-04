Pui Pui Molcar: l’anime per bambini disponibile su Netflix

Pui Pui Molcar, è una serie anime insolita della Shin-Ei Animation dedicata ai bambini. Questa serie di cortometraggi in stop-motion, realizzata con un mix di oggetti in feltro, giocattoli ed elementi live-action, potrebbe non essere ciò che normalmente associamo alla parola anime, ma è stata elogiata come la miglior serie anime dell’inverno 2021. Ora la serie è disponibile su Netflix.

La parola Molcar è una combinazione di molmot (la parola giapponese per porcellino d’India) e macchina in inglese. La premessa principale della serie è autoesplicativa: Pui Pui Molcar parla di porcellini d’India che sono anche automobili. Le persone li usano come mezzi di trasporto, ma questi veicoli, alimentati dalle carote piuttosto che dal gas o dall’elettricità, hanno una mente propria.

Alcuni dei cortometraggi si concentrano sui molcars che si comportano come auto. Altri hanno a che fare con i loro istinti animali, come la necessità di smaltire i rifiuti o semplicemente fare una festa con gli amici. In molti episodi si trovano parodie alla cultura pop, che vanno da Sailor Moon a Indiana Jones a Ritorno al futuro. In questo mondo esistono anche zombi e squali robot.

L’animazione in stop-motion è eccellente, racconta storie in modo espressivo senza bisogno di dialoghi. Alcuni critici hanno ipotizzato che la serie potrebbe avere un impatto positivo sui bambini per la presenza di lezioni sulla responsabilità sociale.

Dopo il successo di Pui Pui Molcar, ci si potrà aspettare di vedere molti più anime in stop-motion del regista Tomoki Misato in futuro, che ha recentemente stabilito una nuova casa di produzione con Wit Studio. Netflix ha confezionato i 12 cortometraggi di Molcar in raccolte combinate di quattro episodi, ciascuno della durata di otto minuti.